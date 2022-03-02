Путин в курсе решения Генпрокуратуры по "Эху Москвы" – Песков

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Владимиру Путину известно о решении Генпрокуратуры РФ касательно радиостанции "Эхо Москвы", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, ведомство выполняет свою работу.

"Это решение Генпрокуратуры, она реализует свои полномочия. Комментировать это никак не можем и не хотим, дальше будет видно", – сказал представитель Кремля.

Накануне Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты телеканала "Дождь" (признан в РФ иностранным агентом) и радиостанции "Эхо Москвы".

В ведомстве заявили, что ранее эти СМИ целенаправленно публиковали "заведомо ложные сведения о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР".

Кроме того, размещаемая "Дождем" (признан в РФ иностранным агентом) и "Эхом Москвы" информация "содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию россиян в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя".

Вещание "Эха Москвы" прекращено. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов отметил, что редакция категорически не согласна с представлением ГП РФ и будет оспаривать решение в суде.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.