12:35Технологии
Работу "Кинопоиска" могут приостановить в РФ из-за демонстрации ЛГБТ
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
В Замоскворецкий районный суд Москвы поступил протокол в отношении онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" за демонстрацию на площадке нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает ТАСС.
"В суд поступил протокол в отношении ООО "Кинопоиск", составленный по статье "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол", – заявили в суде.
Отмечается, что дата заседания рассмотрения административного протокола пока что не назначена.
Согласно Кодексу административных правонарушений РФ, юридическим лицам может грозить штраф от 1 до 4 миллионов рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Кроме того, административный протокол за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений поступил и в отношении телеканала ТВ-3.
Ранее сообщалось, что работу онлайн-кинотеатров Premier и Start могут приостановить на три месяца из-за протоколов о пропаганде среди несовершеннолетних нетрадиционных отношений и смены пола.
В пресс-службе кинотеатра Premier заявили, что протокол не связан с пропагандой ЛГБТ, претензии касаются только неверной возрастной маркировки. 21 июня Мещанский суд рассмотрит протокол в отношении площадки.
Черемушкинский суд Москвы рассмотрит протокол в отношении площадки Start 29 июня.
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