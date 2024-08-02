СФ одобрил закон о лишении свободы на срок до 2 лет за пропаганду наркотиков в интернете

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Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который вводит уголовную ответственность вплоть до 2 лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в интернете. Наказание грозит лицам, привлекавшимся ранее к административной ответственности за аналогичные нарушения.

Данный закон относится к пакету инициатив, направленных на запрет пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков. Он дополняет Уголовный кодекс (УК) РФ статьей, устанавливающей штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы за пропаганду наркотиков, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

Уточняются также условия упоминания наркотиков в литературе и кино. Так, не подпадают под пропаганду произведения, в которых наркотические средства "составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла".

При этом они не должны содержать информацию о допустимости, привлекательности либо необходимости их незаконного потребления, о каких-либо преимуществах потребления, о совершении иных незаконных действий в отношении наркотических средств "путем их оправдания или представления как общепринятых норм поведения".

Госдума в июле приняла в третьем чтении закон о штрафах за распространение информации о наркотиках, а также о введении уголовного наказания за пропаганду наркотиков в интернете для лиц, которые ранее привлекались к ответственности за аналогичные нарушения. Документ вошел в пакет инициатив, направленных на запрет пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков.

Ранее ГД приняла поправку, в соответствии с которой закон о пропаганде наркотиков не будет распространяться на книги, которые были опубликованы до 1 августа 1990 года. Данный законопроект также относится к пакету проектов о полном запрете пропаганды наркотиков.