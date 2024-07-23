Госдума ввела штрафы за распространение информации о наркотиках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла в третьем чтении закон о штрафах за распространение информации о наркотиках.

Сумма штрафов за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, с нарушением требований о маркировке, составит от 2 до 4 тысяч рублей с конфискацией для физлиц. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф составит до 30 тысяч рублей с конфискацией, а для юридических лиц – до 600 тысяч рублей.

Также Госдума приняла закон о введении уголовного наказания за пропаганду наркотиков в интернете для лиц, которые ранее привлекались к ответственности за аналогичные нарушения. Максимальное наказание составит до двух лет лишения свободы.

Документ входит в пакет инициатив, направленных на запрет пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков. Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Ранее Госдума приняла поправку, в соответствии с которой закон о пропаганде наркотиков не будет распространяться на все книги, опубликованные до 1 августа 1990 года. Произведения искусства и литературы не подпадут под проект о запрете пропаганды наркотиков и в том случае, если вещества составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла.

Кроме того, в поправках уточняется, что закон не коснется медицинских, научных и учебных изданий. Запрет также не будет действовать в отношении материалов оперативно-разыскной деятельности.