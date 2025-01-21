РФ поддержит Кубу в защите суверенитета

Фото: 123RF/inkdrop

Россия поддержит в защите суверенитета Кубу, которую ранее президент США Дональд Трамп снова наделил статусом страны – спонсора терроризма. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее обращение опубликовано на сайте ведомства.

Она заявила, что в Москве обратили внимание на отмененный Трампом указ экс-главы Белого дома Джо Байдена. Захарова подчеркнула, что Куба – активный участник международных усилий по борьбе с терроризмом.

"Предыдущая американская администрация заявила об отсутствии каких-либо свидетельств поддержки Кубой международного терроризма", – также отметила представитель министерства.

Россия и в дальнейшем будет оказывать помощь Кубе в отстаивании требований о незамедлительном и полном прекращении экономической, торговой и финансовой блокады острова со стороны Штатов, обратила внимание Захарова. Кроме того, РФ поддержит исключение Гаваны из перечня стран – спонсоров терроризма.

США добавили Кубу в список стран – спонсоров терроризма в январе 2021 года, во время первого президентского срока Трампа. Занимавший тогда пост госсекретаря страны Майк Помпео заявил, что Куба была включена в этот список за неоднократную поддержку актов международного терроризма и укрытие террористов.

Байден в конце своего президентства принял решение исключить Кубу из данного списка. Вместе с тем после церемонии инаугурации Трамп подписал указ об отмене 78 решений администрации Байдена.