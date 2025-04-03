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03 апреля, 18:16

Политика

Чернышенко заявил, что РФ будет добиваться исключения Кубы из спонсоров терроризма

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

РФ будет добиваться исключения Кубы из перечня стран – спонсоров терроризма. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе своего рабочего визита в страну, где он встретился с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фальконом Эрнандесом.

"Россия, как и прежде, будет добиваться прекращения блокады Кубы", – цитирует его РИА Новости.

США добавили Кубу в список стран – спонсоров терроризма в январе 2021 года, во время первого президентского срока Дональда Трампа. Занимавший тогда пост госсекретаря страны Майк Помпео заявил, что Куба была включена в этот список за неоднократную поддержку актов международного терроризма и укрытие террористов.

Бывший глава Белого дома Джо Байден в конце своего президентства принял решение исключить Кубу из данного списка. Однако Трамп вновь наделил ее этим статусом.

Данное решение вошло в указ республиканца, которым тот отменил 78 мер, принятых администрацией Байдена.

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