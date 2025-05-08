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08 мая, 12:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин обсудил с президентом Кубы планы по запуску таксопарка в Гаване

Сергей Собянин обсудил с президентом Кубы планы по запуску таксопарка в Гаване

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Сергей Собянин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель посетили автозавод "Москвич". На встрече они обсудили планы открытия в Гаване таксопарка с автомобилями "Москвич". По словам мэра Москвы, он сможет обслуживать более 2 миллионов местных жителей, а также свыше 150 тысяч туристов из России и других стран.

Новый таксопарк будет интегрирован в транспортную систему кубинских городов Гавана и Варадеро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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