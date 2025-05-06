На улицах столицы появились флаги и баннеры ко Дню Победы

На улицах столицы начали устанавливать праздничные украшения ко Дню Победы. На флагах – символ праздника, памятник "Родина-мать зовет", а на баннерах и растяжках – знаковое фото водружения Знамени Победы над Рейхстагом.

Цветочные композиции появились на Тверской улице. Здесь высадили около 80 тысяч алых гвоздик с декоративным бордюром. Композиции составлены так, чтобы гармонировать с остальными украшениями города.

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