МО РФ: боевики предприняли попытку госпереворота в Мали

Фото: AP Photo/Uncredited

В субботу, 25 апреля, незаконные вооруженные формирования предприняли попытку вооруженного госпереворота в Мали. Боевикам противостоял российский "Африканский корпус", который пресек попытку свержения законного правительства, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что противник одновременно атаковал четыре города – столицу Республики Мали Бамако и города Севаре, Гао, Кидаль. При этом незаконные вооруженные формирования группировок "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (признает себя частью "Аль-Каиды", террористической организации, запрещенной в РФ) и "Фронт освобождения Азавада" действовали скоординированно и под общим руководством.

"В ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника подразделения "Африканского корпуса" нанесли ему невосполнимые потери в личном составе и технике, вынудив отказаться от своих планов и не позволили совершить государственный переворот, сохранив власть законного правительства и не допустив массовой гибели гражданского населения", – говорится в сообщении.

По данным российского ведомства, потери боевиков в Мали составили более 2,5 тысячи человек, а также более 100 автомобилей, свыше 150 мотоциклов и 2 "шахед-мобиля". При этом всего численность боевиков составляла около 12 тысяч человек, их готовили при участии украинских и европейских наемников-инструкторов, применявших в том числе ПЗРК западного образца "Стингер" и "Мистраль".

В настоящее время военнослужащие Вооруженных сил Мали и российского "Африканского корпуса" покинули опорный пункт в городе Кидаль по решению руководства республики Мали.

"Подразделения "Африканского корпуса" Вооруженных сил России продолжают выполнение поставленных задач и находятся в готовности к отражению атак боевиков, ведя активную разведку и уничтожая выявленные полевые лагеря НВФ и выявленные цели", – заявили в МО.

Вооруженные группировки совершили серию нападений в столице Мали Бамако и прилегающих районах 25 апреля. В частности, около 250 боевиков атаковали аэропорт Бамако-Сену и находящуюся рядом военную базу. Войска Мали отразили атаки террористов. По предварительным данным, в подготовке боевиков могли участвовать западные силовые структуры.

В МИД РФ сообщали, что российские граждане не пострадали в результате террористических атак. Позже пресс-секретарь местного правительства Исса Кулибали сообщил, что скончался руководитель Минобороны Мали Садио Камара. Они напали на его резиденцию, Камара вступил в перестрелку с нападавшими, но был смертельно ранен.

Также сообщалось, что со стороны российского "Африканского корпуса" есть жертвы в результате атак боевиков в Мали.