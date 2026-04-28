Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 14:47

Город

Рыбные рынки "Москва – на волне" предлагают скидки к майским выходным

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Рыбные рынки "Москва – на волне" открывают с 30 апреля по 11 мая гриль-марафон и дарят 10-процентную скидку на рыбу и морепродукты. Акция приурочена к майским праздникам и распространяется на охлажденные и свежемороженые продукты, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Купить рыбу и морепродукты дешевле можно онлайн или при посещении одного из рыбных рынков – в Митине или Косино-Ухтомском. Кроме того, в указанные дни со скидкой 15% будет продаваться карельская форель, которая по результатам голосования в проекте "Активный гражданин" признана лучшей рыбой для приготовления на огне.

Все желающие смогут приобрести по сниженной цене шпажки с рыбой и такими морепродуктами, как креветки в разных маринадах, филе морского гребешка, командорский кальмар, мясо рапана и другое.

Легко приготовить на гриле можно порционные стейки из лосося, тунца и мурманской форели, которые тоже участвуют в акции. Для их маринада достаточно соли, перца и небольшого количества меда.

Для любителей оригинальных блюд на рынках представлены охлажденные тушки скумбрии, дорадо и сибаса, в том числе маринованные, или мидии в половинках раковин. Рыбу достаточно надрезать, посолить, приправить маслом и лимонным соком, после чего положить на решетку на 10–12 минут. Подавать можно как со свежими овощами, так и с приготовленными на гриле.

Ранее на рыбных рынках "Москва – на волне" увеличили постоянную льготу для участников СВО и их родственников. Теперь они могут купить продукты со скидкой 15%. Предложение действует с понедельника по воскресенье с 10:00 до 22:00.

Якутская рыба появилась на рыбных рынках Москвы

