Tokyo Reporter: девушка в Японии встречалась с мужчиной, который оказался ее отцом

Девушка в Японии за деньги встречалась с мужчиной, который оказался ее отцом

В Японии девушка за деньги встречалась с мужчиной, который оказался ее отцом, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Tokyo Reporter.

Уточняется, что 21-летняя японка, известная под псевдонимом Вакана Сонобэ, никогда не знала, кто ее отец. Ее мама в возрасте 17 лет состояла в отношениях с мужчиной старше на 10 лет. При этом он находился в браке.

Их отношения завершились, когда девушка забеременела. Из-за этого она стала матерью-одиночкой и бросила учебу.

Сонобэ не желала повторять судьбу матери и мечтала о высшем образовании. Чтобы найти средства, она обратилась к подруге, та посоветовала ей приложение для знакомств, где можно найти состоятельных мужчин.

Через него девушка познакомилась с 48-летним мужчиной. Между ними была большая разница в возрасте, но отношения переросли в романтические и продолжались около двух лет. Когда Сонобэ была на третьем курсе, она узнала, что беременна.

Мужчина сделал ей предложение, девушка ответила согласием. Однако когда она решила познакомить его со своей мамой, оказалось, что они биологические родственники. Известно, что через несколько дней после этого Сонобэ приняла решение прервать беременность.

Ранее 46-летний житель Удмуртии был осужден за надругательство над несовершеннолетней дочерью. По данным региональной прокуратуры, мужчина не раз совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своего ребенка, которому еще не исполнилось 14 лет.

Суд назначил мужчине 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и обязал его возместить дочери компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

