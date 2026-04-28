Центр Москвы перекроют 29 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 14:30

Город

Ветеран боевых действий Владислав Гусев запустил проект "Мост поколений"

Фото: Инесса Мовсесян

Ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Владислав Гусев запустил проект "Мост поколений", в рамках которого горожане и ветераны СВО проведут для школьников и студентов мастер-классы.

"Ключевая цель проекта "Мост поколений" – передать профессиональный, жизненный и культурный опыт школьникам и студентам через профориентационные встречи и факультативы на базе центров московского долголетия, учебных заведений СВАО и на площадках проекта "Лето в Москве", – подчеркнул он.

Ветераны боевых действий будут организаторами и ведущими спортивных мастер-классов. В мероприятиях также примут участие известные спортсмены и олимпийские чемпионы.

Участники "Московского долголетия" войдут в пул наставников с разным профессиональным опытом. При их помощи дети смогут посетить занятия по рисованию, пению и рукоделию. Для горожан старшего поколения пройдут занятия по северной ходьбе, спортивному ориентированию и настольные игры.

Серия спортивных мероприятий в рамках "Моста поколений" началась с мастер-класса по шахматам в библиотеке № 58. Его провел тренер и глава онлайн-школы заслуженного мастера спорта России, гроссмейстера Сергея Карякина Михаил Коровин. Занятие было разделено на теоретическую часть и сеанс одновременной игры. За первой доской сидел Гусев. Мастер-класс проходил на протяжении более 2 часов. Его участниками стали около 100 москвичей.

По словам Гусева, мастера шахматной школы будут задействованы в проекте постоянно. "Мост поколений" превратится в площадку для живого общения и обмена опытом, добавил он.

Ранее сообщалось об открытии приема заявок на новый поток ИТ-стажировки в правительстве Москвы. Претендентам предстоит пройти тестирование и собеседование, выполнить профильное задание. Шанс проявить себя получат около 110 человек.

образованиегород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика