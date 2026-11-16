Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), который завершился в США в ночь на 16 ноября. Однако у 22-летней спортсменки остались вопросы к арбитрам, которые существенно занизили ей оценки. Подробности – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.



Фото: Getty Images/International Skating Union/Steph Chambers

В отличие от предыдущего этапа Гран-при ISU в Шэньчжэне, где было серьезное представительство России, на лед в американском городе Эверетт вышли только два спортсмена из нашей страны. Оба – в женском одиночном разряде: для Александры Трусовой это был второй этап подряд, и в Китае она стала серебряной, тогда как Аделия Петросян дебютировала на этих соревнованиях.

Последняя, к сожалению, с трудом находит себя после выступления на Олимпиаде 2026 года в Италии. С тех пор она сменила группу Этери Тутберидзе на работу с Инной Гончаренко, пережила проблемы со здоровьем, с большим трудом добиралась до США из-за визовых вопросов. Причем одна: Гончаренко в итоге осталась в России, а у борта ей помогали бывшие американские фигуристы Эшли Вагнер и Адам Риппон.



Фото: Аделия Петросян. Getty Images/NurPhoto

После короткой Аделия шла четвертой, со всеми шансами попасть в тройку, однако в произвольной Петросян допустила две серьезные ошибки и по сумме откатилась на шестое место с результатом в 198,03 балла. Шестая в Милане, шестая в Эверетте: какое-то проклятие больших соревнований.





Аделия Петросян участница Гран-при США по фигурному катанию Был бы нормальный прокат, можно было бы о чем-то говорить. <...> У моего тренера нет визы. Выступать без нее было тяжеловато, конечно. Тяжело без поддержки, без каких-то дополнительных пометок, заметок.

В отличие от Аделии, Трусова в США вела борьбу за попадание в финал Гран-при, который пройдет в китайском городе Чунцин с 10 по 13 декабря. Однако на пути к этому достижению Александра столкнулась с довольно своеобразным судейством.

Фаворитка турнира стала понятна еще с короткой программы: японка Ами Накаи, которая выиграла бронзу Олимпиады-2026, улетела в стратосферу со своими 82,20 балла против 74,24 у 22-летней россиянки, которая шла второй. В произвольной уже можно подключать четверные прыжки, по исполнению которых Александре мало равных в мире, но с учетом такого отрыва их ей не хватило для победы.

Более того, судьи изучали прокат Трусовой под музыку из сериала "Очень странные дела" едва ли не под микроскопом, выискивая малейшие шероховатости. На пересмотр отправили четыре прыжка из шести, и на каждом отминусовали баллы, плюс отняли на дорожке.



Фото: Ами Накаи. Legion-media.com/Newscom

Ами Накаи же арбитры щедро отвалили и в произвольной, и по сумме она набрала 236,81, в то время как Александра – 213,90. Причем второй прокат россиянки на турнире оценили на третье место, в то время как на второе поставили другую японку – Рино Мацуике, которая после короткой вообще шла пятой. Трусову она не обошла (211,63 балла за две программы), но оценщики сделали все, чтобы максимально осложнить россиянке жизнь.

В зоне "кисс энд край" во время публикации результатов на лице Александры читалось недоумение и разочарование. В трансляцию даже попала пара реплик ее общения с тренером Этери Тутберидзе.





Александра Игнатова (Трусова) серебряный призер Гран-при США по фигурному катанию Зачем? Ну ладно. Мне в принципе какая разница, вторая так, вторая так. Без разницы.

Да, Ами Накаи откатала свои номера чисто, легко, с настроением. Но проще по набору элементов, а с такой лояльностью арбитров ее победа в общем-то была предопределена.

История вышла неприятная, не поспоришь, но есть и позитивный итог. С большой долей вероятности Трусова – в финале Гран-при.

Напомню, что туда отберутся шесть лучших спортсменок по итогам всех шести этапов. При этом фигуристам разрешено заявляться только на два из них. Трусова по итогам прокатов в Китае и США набрала 26 очков: как правило, такой суммы хватает для квалификации в финал.



Фото: ТАСС/Антон Басанаев

На пресс-конференции Александра призналась, что попадание в Чунцин важно не только для нее, но и для страны, которую она представляет.





Александра Игнатова (Трусова) серебряный призер Гран-при США по фигурному катанию Конечно, рада, надеюсь, что этого было достаточно, чтобы попасть в финал Гран-при. Это было важно, но старалась об этом не думать, потому что мне так сложнее выступать. Думаю, это не только для меня важно, но и для всей нашей сборной, потому что нас наконец-то выпустили. Для всех это будет очень радостное событие.

Трусова продолжает поражать воображение, прибавляя от турнира к турниру – и это после рождения ребенка.

При этом в борьбе за финал Гран-при остаются и другие россияне. Меньше чем через неделю – 20 и 21 ноября – начнется этап в Финляндии, где по крайней мере пока остаются в заявке сразу три спортивные пары из РФ – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, а также Евгений Семененко в соревнованиях мужчин-одиночников.

Оговорка "пока" связана со свежими новостями: официальный Хельсинки ввел визовые ограничения конкретно для российских спортсменов. В частности, с 16 ноября им будет отказано в краткосрочной визе, которые ранее оформлялись для рабочих поездок. Такое решение поставило под удар участие не только в Гран-при Финляндии, но и на чемпионате мира в марте 2027 года.

В ISU вступились за россиян, отметив в специальном заявлении для прессы, что "спортсмены не должны нести наказание за действия правительств". Но после того, как возвращение РФ в международный спорт стало разрастаться в масштабах, власти отдельных государств плюнули на принцип честной конкуренции и задействовали политические рычаги, чтобы этому помешать.

В международной федерации также подчеркнули 14 ноября, что изучают вопрос, как новые меры Хельсинки отразятся на этапе Гран-при. Судя по всему, официальные новости поступят в самое ближайшее время.

