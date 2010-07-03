Столичные врачи спасли мужчину с полной остановкой кровообращения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные врачи смогли спасти 59-летнего мужчину, у которого был диагностирован острый инфаркт миокарда, а во время транспортировки в больницу произошла полная остановка кровообращения, сообщает пресс-служба Депздрава.

Остановка кровообращения была вызвана нарушением в работе сердца пациента. Врачи быстро восстановили сердечный ритм разрядом тока, а затем больного на вертолете доставили в сосудистый центр городской клинической больницы им. Ф. И. Иноземцева департамента здравоохранения Москвы.

Сейчас состояние мужчины удалось стабилизировать. У него нормализовались сердечный ритм и давление. По словам медиков, больной чувствует себя удовлетворительно и готов к переводу из реанимации в обычную палату.

Ранее московские медики спасли женщину, которая упала с лестницы, собирая яблоки на даче. Падение обернулось переломом и смертельным осложнением, механизм которого был похож на синдром длительного сдавливания, который развивается у тех, кто долго был под завалами. Пациентку направили в операционную, где травматологи стабилизировали перелом и освободили мышечную ткань из сдавливающих ее оболочек.

