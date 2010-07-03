Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:11

Столичные врачи спасли мужчину с полной остановкой кровообращения

медицина город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные врачи смогли спасти 59-летнего мужчину, у которого был диагностирован острый инфаркт миокарда, а во время транспортировки в больницу произошла полная остановка кровообращения, сообщает пресс-служба Депздрава.

Остановка кровообращения была вызвана нарушением в работе сердца пациента. Врачи быстро восстановили сердечный ритм разрядом тока, а затем больного на вертолете доставили в сосудистый центр городской клинической больницы им. Ф. И. Иноземцева департамента здравоохранения Москвы.

Сейчас состояние мужчины удалось стабилизировать. У него нормализовались сердечный ритм и давление. По словам медиков, больной чувствует себя удовлетворительно и готов к переводу из реанимации в обычную палату.

Ранее московские медики спасли женщину, которая упала с лестницы, собирая яблоки на даче. Падение обернулось переломом и смертельным осложнением, механизм которого был похож на синдром длительного сдавливания, который развивается у тех, кто долго был под завалами. Пациентку направили в операционную, где травматологи стабилизировали перелом и освободили мышечную ткань из сдавливающих ее оболочек.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика