Столичные врачи спасли женщину после падения с лестницы при сборе яблок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские врачи спасли женщину, для которой падение с лестницы во время сбора яблок обернулось переломом и смертельным осложнением, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения.

70-летняя женщина поступила в городскую клиническую больницу имени Иноземцева с жалобами на боли в правом коленном суставе и стопе. Пациентка получила травму на даче во время сбора яблок, когда упала с лестницы. Она обратилась в районную больницу, ей диагностировали перелом проксимального отдела большеберцовой кости справа, наложили гипс.

"С момента травмы прошло всего шесть часов, а при поступлении в больницу у пациентки уже отмечался выраженный плотный отек мягких тканей голени с изменениями цвета стопы – она посинела, наблюдалось снижение температуры стопы и нарушение чувствительности. Врачи диагностировали развитие редко встречающегося при таком механизме травмы смертельного осложнения – компартмент-синдрома правой голени. На фоне отека было отмечено молниеносное формирование волдырей и нарушение процессов клеточного питания", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе.

Отмечается, что такое осложнение приводит к развитию некроза мышц в зоне отека, нарушению их кровоснабжения с попаданием в кровяное русло продуктов распада, развитием острой почечной недостаточности, интоксикацией. Часто такие последствия приводят к необходимости ампутировать конечности и даже к летальному исходу.

Механизм осложнения похож на синдром длительного сдавливания, который развивается у пострадавших, долгое время находящихся под завалами.

Пациентку сразу же после поступления направили в операционную. Травматологи стабилизировали перелом, сделали рассечения и освободили мышечную ткань из сдавливающих ее оболочек.

После этого пульсация периферических артерий восстановилась, температура и цвет кожных покровов нормализовались. Операция закончилась сведением краев раны, гемостазом и наложением повязок. Врачам удалось избежать смертельных осложнений. Пациентке также сделали ряд процедур и выписали для амбулаторного наблюдения и двухэтапной реабилитации.

