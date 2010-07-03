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Происшествия

19:05

Пенсионер попал в реанимацию после починки миксера с помощью ножа

происшествия медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пенсионер серьезно поранил руку, пытаясь починить миксер при помощи ножа. Об инциденте сообщили Агентству "Москва" в оперативных службах столицы.

Как уточнил собеседник агентства, 11 октября в одну из московских больниц доставили 67-летнего мужчину с колото-резаной раной левой кисти. Пенсионер, который проживает на улице Подвойского, рассказал, что хотел починить миксер ножом. Однако клинок соскользнул и мужчина сильно порезал руку, отметили в оперативных службах.

Сейчас пострадавший находится в реанимации. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что московские медики спасли женщину, которая упала с лестницы, собирая яблоки на даче. Падение обернулось переломом и смертельным осложнением. 70-летняя женщина поступила в городскую клиническую больницу имени Иноземцева с жалобами на боли в правом коленном суставе и стопе. Как пояснили специалисты, механизм осложнения похож на синдром длительного сдавливания, который развивается у тех, кто долго был под завалами. Пациентку направили в операционную, где травматологи стабилизировали перелом и освободили мышечную ткань из сдавливающих ее оболочек.

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