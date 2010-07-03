У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см

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Столичные хирурги удалили у пациентки опухоль яичника диаметром полметра.

Женщина обратилась за помощью к врачам с жалобами на значительное увеличение живота и общую слабость, которые мучили ее последние полтора месяца.

"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.

Опухоль оказалась злокачественной, из-за этого медики удалили матку с придатками и большой сальник. Спустя несколько дней после операции пациентку выписали.

Ранее сообщалось, что специалистам отделения ревматологии городской клинической больницы №4 удалось спасти пациентку с красной волчанкой. У женщины эта опасная болезнь приняла самое тяжелое течение, затронув практически все органы и системы: кожу, легкие, почки, суставы, печень. За жизнь пациентки боролись почти две недели. В настоящее время состояние москвички стабилизировалось. Женщина принимает необходимые препараты и находится под наблюдением медиков.

Также столичные врачи вылечили девочку с глубоким химическим ожогом. Ребенок получил травму во время прогулки. Сопровождающий поставил в коляску бутылку чистящего средства с плохо завинченной крышкой. Жидкость пролилась, и девочка получил химические ожоги второй и третьей степени площадью 3 процента. Специалисты по лечению ожогов – комбустиологи – решили обойтись без операции и использовать атравматичные сетки, не позволяющие ране кровоточить. Кожный покров удалось полностью восстановить. Маленькую пациентку выписали домой спустя три недели.

