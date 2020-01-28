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Москва 24

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Общество

16:59

ФАС проверит рекламу лекарств с утверждением об эффективности против коронавируса

медицина общество

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит рекламу препарата "Арбидол", в которой утверждается его эффективность против коронавируса (2019-nCoV). Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве уточняют, что в инструкции к лекарству допускается возможность его использования в борьбе с коронавирусами, однако утверждение о лечении коронавируса 2019-nCoV требует дополнительной проверки.

"Управление готовит необходимые запросы для выяснения обстоятельств, в том числе производителю препарата", – отметили в ФАС.

Ранее сообщалось, что число подтвержденных в КНР случаев заболевания достигло 4 515. Количество летальных исходов составляет 106. Госкомитет Китая добавил, что 52 пациента успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

Заболевшие есть почти во всех регионах КНР. Коронавирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке. В России заболевших на данный момент нет.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу. Туда войдут его заместители, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

Сергей Собянин заявил, что в Москве создадут оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб. Совместно с Росздравнадзором идет работа над оперативными поставками в город современных тест-систем. Мэр взял ситуацию на личный контроль.

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