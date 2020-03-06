В Минспорте предложили ввести особый карантин для атлетов, возвращающихся из-за рубежа

19:03
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
В министерстве спорта выступили с предложением о введении особого порядка карантина для тех российских спортсменов, которые возвращаются в Москву из-за рубежа. Сделать это предлагается в связи с распространением COVID-19.
Отмечается, что подобные действия соотносятся с указом мэра Москвы Сергея Собянина о введении режима повышенной готовности в столице.
"Безусловно, с уважением будем относиться и следовать регламенту. Постараемся найти баланс, чтобы, с одной стороны, обеспечить меры безопасности, а с другой – отыскать возможность минимизировать период пребывания таких спортсменов на карантине либо даже определить особый режим для спортсменов, имея в виду, опять же, дополнительный контроль", – приводит Агентство "Москва" слова министра спорта РФ Олег Матыцина.
Он добавил, что будут приложены все усилия для того, чтобы не прерывать учебно-тренировочный и соревновательный процессы.
Согласно указу градоначальника, все граждане, прибывшие на территорию РФ из тех стран, где были зафиксированы случаи инфицирования COVID-19, должны уведомлять о своем приезде, а также обеспечить самоизоляцию на 14 дней.
В Москве введен режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечилось более 53 тысяч человек. ВОЗ заявила о распространении уханьской пневмонии вне Китая в 85 странах.
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