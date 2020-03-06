Слухи о коронавирусе могут быть опасней самого заболевания – Матвиенко

14:48
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Слухи о распространении коронавируса в России могут быть опаснее самого заболевания, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, российские власти ничего не скрывают по этой теме. Она призвала не нагнетать ситуацию с коронавирусом и ориентироваться только на официальную информацию о количестве случаев, подчеркнув, что она проверена и достоверна.
"Идет какое-то избыточное нагнетание ситуации, распространяются разные слухи, нагнетается обстановка, вот этого делать нельзя. Слухи – вообще вещь опасная, может быть, даже опаснее коронавируса, от коронавируса все-таки вылечивают", – цитирует Матвиенко ТАСС.
В России по-прежнему зафиксировано семь случаев заражения COVID-19. Два первых заболевших – граждане Китая. 12 февраля их выписали после выздоровления. Еще три человека – россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess. В настоящее время они находятся на лечении. Также заболели один россиянин и один итальянский студент, вернувшиеся в Россию из Италии. Они оба находятся на стационарном лечении.
Роскомнадзор внес распространяемые в соцсетях фейки о новой коронавирусной инфекции в реестр запрещенной в РФ информации. Отмечается, что в надзорное ведомство поступило соответствующее требование Генпрокуратуры РФ. В нем содержатся ссылки на сообщения в соцсетях, в частности в "ВКонтакте" и Facebook, связанные с распространением нового вируса.
Прокуроры признали, что в этих материалах недостоверная общественно значимая информация, которая создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.
Первая вспышка заболевания коронавирусом COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения на данный момент оценивает угрозу распространения болезни как очень высокую.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечилось более 53 тысяч человек. ВОЗ заявила о распространении коронавируса вне Китая в 85 странах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: