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Общество

14:48

Слухи о коронавирусе могут быть опасней самого заболевания – Матвиенко

безопасность общество

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Слухи о распространении коронавируса в России могут быть опаснее самого заболевания, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, российские власти ничего не скрывают по этой теме. Она призвала не нагнетать ситуацию с коронавирусом и ориентироваться только на официальную информацию о количестве случаев, подчеркнув, что она проверена и достоверна.

"Идет какое-то избыточное нагнетание ситуации, распространяются разные слухи, нагнетается обстановка, вот этого делать нельзя. Слухи – вообще вещь опасная, может быть, даже опаснее коронавируса, от коронавируса все-таки вылечивают", – цитирует Матвиенко ТАСС.

В России по-прежнему зафиксировано семь случаев заражения COVID-19. Два первых заболевших – граждане Китая. 12 февраля их выписали после выздоровления. Еще три человека – россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess. В настоящее время они находятся на лечении. Также заболели один россиянин и один итальянский студент, вернувшиеся в Россию из Италии. Они оба находятся на стационарном лечении.

Роскомнадзор внес распространяемые в соцсетях фейки о новой коронавирусной инфекции в реестр запрещенной в РФ информации. Отмечается, что в надзорное ведомство поступило соответствующее требование Генпрокуратуры РФ. В нем содержатся ссылки на сообщения в соцсетях, в частности в "ВКонтакте" и Facebook, связанные с распространением нового вируса.

Прокуроры признали, что в этих материалах недостоверная общественно значимая информация, которая создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Первая вспышка заболевания коронавирусом COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения на данный момент оценивает угрозу распространения болезни как очень высокую.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечилось более 53 тысяч человек. ВОЗ заявила о распространении коронавируса вне Китая в 85 странах.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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