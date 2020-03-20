Россияне на карантине смогут сэкономить деньги

Временная изоляция и удаленная работа помогут сэкономить
Удаленная работа поможет сэкономить деньги россиянам, передает телеканал Москва 24.
Ангелина Щеголева рассказала, что на двухнедельном карантине вместе с мужем они уже пополнили копилку сбережений. По ее словам, это происходит за счет того, что они не посещают кафе, а едят только дома. Сэкономленные деньги супруги собираются потратить на отпуск – после того как будут открыты границы.
SMM-менеджер София Боброва отмечает, что такого ажиотажа на покупки в социальных сетях еще не видела.
"В моем случае мне некогда скучать: я постоянно работаю, потому что работы стало больше. За период карантина меня повысили, и я уйду в плюс примерно на 15 тысяч", – делится она.
Аналитики российской компании FinExpertiza подсчитали, что домашний образ жизни позволит сэкономить примерно до 46% бюджета. Это около 12,5 тысячи рублей в месяц.
Президент FinExpertiza Елена Трубникова уточнила, что больше всего смогут сберечь жители Архангельской области, Москвы и Ненецкого автономного округа. Меньше – там, где традиционно люди меньше ходят по предприятиям общественного питания и сидят дома. Это Чукотский автономный округ, Смоленская область, Республика Ингушетия.
Другие эксперты добавляют, что сэкономить смогут не все. Дело в потребительском поведении: люди, которые привыкли тратить все деньги, продолжат это делать. Тем, кто желает избежать лишних трат, эксперты советуют тратить средства с умом – заказывать только действительно необходимое.
Представили ОНФ предложили ввести в Трудовой кодекс новый рабочий режим – неполную дистанционную занятость. Речь идет о совмещении работы в офисе и дистанционно.
Поправки позволят легализовать удаленный труд, на который работодатели сейчас переводят многих сотрудников из-за угрозы распространения коронавируса. Идею в марте планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова.
Сергей Собянин призывал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Он подчеркнул, что подменять дистанционное выполнение обязанностей вынужденными отпусками не нужно.
Горожане, находящиеся на карантине в связи с коронавирусом, смогут оформить больничный лист дистанционно. Оплачиваться он будет частями.
Согласно данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. В России зафиксировали 199 случаев. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы.
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