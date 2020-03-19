Режим самоизоляции позволит сэкономить до 46% бюджета

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Самоизолировавшиеся из-за распространения коронавируса люди смогут сэкономить до 46% бюджета, считают в компании FinExpertiza.

За основу исследования взяли человека, работающего из дома во время добровольного карантина. Он не пользуется транспортом, не посещает мероприятия и не ходит в кафе и рестораны. Как сообщает газета "Известия", при расчетах аналитики пользовались официальной статистикой о структуре расходов российских домохозяйств за третий квартал 2019 года.

При самоизоляции в среднем по России экономия составит 29,2% – 5,7 тысячи рублей на одного члена семьи. Показатели отличаются по регионам: больше всего экономят жители Архангельской области – 46,1%, то есть 12,5 тысячи рублей в месяц. Следом идет Москва – 45,1%. Тройку замкнул Ненецкий автономный округ – 35,7%.

Однако президент сети FinExpertiza Елена Трубникова добавила, что при длительном режиме самоизоляции, по мнению исследователей, перестроятся экономические процессы. Издержки бизнеса при производстве товаров и оказании услуг могут вырасти.

Кроме того, часть сбережений может быть потрачена на еду и другие товары, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Самоизоляция значительно не изменит потребительские стратегии. Те, кто привык экономить, и те, кто тратит все средства, продолжат это делать, утверждает Жарский. Если не впадать в крайности, экономящие люди смогут сберечь до 20% семейного бюджета на месяц, а "транжиры" – на столько же увеличат, заключил эксперт.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть. Он отмечал, что в целом инфляция в 2020 году в РФ составит около 4%.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов обратил внимание, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с COVID-19. Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки экономики для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках.