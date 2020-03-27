Московские врачи вылечили от коронавируса уже 18 пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице еще три пациента выздоровели от коронавирусной инфекции. Двух выписали из инфекционной клинической больницы № 2 и одного из медкомплекса в Коммунарке, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, еще три человека, у которых был диагностирован коронавирус, в пятницу выписались из больниц после выздоровления.

"Проведенные после лечения исследования на наличие у них заболевания показали отрицательный результат. Всего в Москве насчитывается уже 18 выздоровевших, все они находятся в удовлетворительном состоянии", – рассказала Ракова.

Когда пациентов выписывали, тем, кому необходимо дальнейшее наблюдение, дали соответствующие рекомендации.

В столице имеются отделения, где работают с зараженными коронавирусом или находящимися под подозрением, в семи городских стационарах. В них провели работу по адаптации помещений и обучению персонала.

24 марта больницу в Коммунарке посетил президент России Владимир Путин. Он отметил высокое качество оказания медицинской помощи и слаженную работу коллектива. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин чувствует себя хорошо после визита в больницу.

Также ведется активная работа по строительству инфекционной клиники в поселении Вороновском в ТиНАО. Ранее стало известно, что протяжение подъездных дорог к больнице завершено на 60%. Строительство отделения планируют закончить в ближайшее время.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось.