В ФНС назвали объем зарубежных счетов россиян

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Россияне имеют более 700 тысяч счетов за рубежом, сообщил замглавы Федеральной налоговой службы Дмитрий Вольвач.

"На сегодняшний день мы уже видим – такая база у нас устойчивая – где-то россияне располагают в целом по миру, в том периметре, который покрыт автоматическим обменом, где-то более чем 700 тысячами финансовых счетов", – приводит слова Вольвача ТАСС.

Он добавил, что это 400 тысяч налоговых резидентов, среди которых как юридические, так и физические лица. Вольвач подчеркнул, что всего на этих счетах содержится более 13 триллионов рублей.

Представитель ФНС заявил, что часть информации была собрана из отчетов налогоплательщиков, а часть – в рамках международного обмена финансовой информацией.

"О многом мы, конечно, знали. Конечно, мы много чего интересного узнали. Но если сравнивать с той базой, которую мы сейчас видим, я могу высоко отозваться об уровне комплаенс наших уважаемых российских налогоплательщиков", – отметил Вольвач.

Он подчеркнул, что доля выявляемых несоответствий невелика по сравнению с тем объемом активов и количеством счетов, которые видят в ведомстве.

Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете иметь членам Совета безопасности зарубежные счета. Они не могут хранить наличные средства и ценности в иностранных банках. Также им запрещается иметь зарубежные вклады.