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Общество

12:19

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Эксперт рассказал, какие доходы не попадут под увеличенный налог в 15%

Налог для богатых: кого коснется и какие доходы не будут им облагаться
экономика общество

С 1 января 2021 года в России повышается ставка налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Рассказываем, как это повлияет на доходы россиян и на какие крупные разовые доходы налог останется прежним.

Как было раньше

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С конца 1991 года в России действовала прогрессивная шкала налога на доходы физлиц. То есть чем больший доход получал человек за год, тем больше налогов он платил. Минимальная ставка НДФЛ составляла 12% (для доходов до 42 тысяч рублей). При повышении суммы налог возрастал, добавлялась дополнительная фиксированная сумма сверху. Позже практически каждый год размер дохода, облагаемый минимальным налогом, резко увеличивался. К 1996 году он вырос с 42 тысяч до 12 миллионов рублей.

К концу 2000 года сформировались три варианта НДФЛ. В зависимости от размера дохода налог составлял 13, 20 и 30% от суммы дохода. К последним двум категориям также прибавлялись дополнительные фиксированные суммы налога.

С начала 2001 года в России была установлена единая плоская шкала НДФЛ – 13%, которая действует до конца текущего года. Такая шкала была введена для повышения собираемости налогов, декларации всех доходов и уменьшения количества серых зарплат.

Новый механизм налогообложения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 1 января 2021 года ставка НДФЛ по доходам, которые превышают 5 миллионов рублей в год, увеличивается. Такие доходы будут облагаться налогом в 15%. Доходы меньше 5 миллионов рублей по-прежнему будут облагаться по ставке 13%.

Новый порядок взимания НДФЛ распространится в том числе на зарплаты, дивиденды по акциям и доходы, полученные от операций с ценными бумагами. Заведующий кафедрой экономической безопасности РГУ имени Косыгина Валерий Сенков в диалоге с Москвой 24 сообщил, что такие нововведения коснутся лишь небольшой части россиян.

Согласно статистике, это нововведение коснется не более 1% наших граждан и сильно-то их не затронет.
Валерий Сенков
заведующий кафедрой экономической безопасности РГУ имени Косыгина

Эксперт отметил, что если разложить 5 миллионов на 12 месяцев, то средняя зарплата составит 416 тысяч рублей с копейками в месяц. Такие доходы получают достаточно обеспеченные россияне.

При этом ожидается, что увеличение налоговой ставки приведет к дополнительному поступлению налогов в размере 60 миллиардов рублей в 2021 году и на 8,5 миллиарда больше – в 2023 году. Полученные средства направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

На какой доход свыше 5 миллионов сохранится ставка 13%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ставка останется прежней для доходов физических лиц от продажи имущества (квартиры, дома или их долей) или в случае дарения. Также налогом в 13% будут облагаться страховые выплаты по договорам страхования и выплаты по пенсионному обеспечению. Исключение составят ценные бумаги.

Допустим, человек продал квартиру за 7 миллионов в Московской области, годовая сумма дохода от организации (место работы) у него была 1 миллион. Разовый доход, который получен от продажи имущества, будет облагаться по прежним нормам – 13%. Доходы, которые идут нарастающим итогом (зарплата в 1 миллион рублей за год), не превышены.
Валерий Сенков
заведующий кафедрой экономической безопасности РГУ имени Косыгина

При этом по-прежнему остается категория доходов, с которых не надо платить НДФЛ: пенсии, стипендии, социальные пособия, наследство, подарки от близких родственников и другие.

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Лоскутникова Наталья

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