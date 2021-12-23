Большая пресс-конференция Владимира Путина: главное

Владимир Путин 23 декабря в семнадцатый раз провел традиционную большую пресс-конференцию. Мероприятие прошло в "Манеже" в очном формате. В общей сложности за три часа и 56 минут президент успел ответить на 55 вопросов. В частности, он поговорил с журналистами о пандемии, внешней политике и социальных проблемах. Собрали главное из выступления президента.



Про экономику

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

При столкновении с пандемией отечественная экономика оказалась в большей степени готова к подобным шоковым ситуациям и восстановилась значительно быстрее по сравнению со многими другими странами, завил Путин.





Владимир Путин президент РФ У нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира, и мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны.

В российской экономике также наблюдается рост ВВП, подчеркнул Путин.

"Рост ВВП 4,5% ожидается в этом году, сейчас он 4,6% на октябрь включительно. Промышленное производство растет темпами 5%, переработка – 5,2%... Инвестиции в основной капитал – 7,6% на ноябрь, в целом по году ожидается 6%, был спад в прошлом году 1,4%", – сказал президент.

Также он отметил, что в стране начали расти реальные доходы населения.

"Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу. Изменения и в реальных располагаемых доходах населения. Если был минус 2%, то в этом году мы ожидаем рост", – сказал Путин.

Кроме того, президент отметил успехи в темпах строительства на территории страны. За год было возведено 90 миллионов квадратных метров жилья, что является рекордом за всю российскую историю, подчеркнул он. Вместе с тем в РФ понизился уровень безработицы.

"Уровень безработицы, конечно, вот мы ставили перед собой цели вернуться к допандемийному уровню, так он стал ниже. Допандемийный уровень у нас был 4,6–4,7%, а сейчас – 4,3%, ну до конца года, может, подрастет, будет 4,4%", – уточнил Путин.

Однако наблюдаются и негативные явления. Из-за ситуации с коронавирусом в России фиксируется снижение продолжительности жизни, указал президент. В частности, она сократилась с 71,5 до 70,1 года, добавил Путин.

Коснулся президент и темы принятого на три года бюджета страны. Путин назвал его социально ориентированным.





Владимир Путин президент РФ Конечно, это социально ориентированный бюджет.

"Если посмотреть расходы на то же здравоохранение и на социалку: вот по здравоохранению, если взять расходы из федерального бюджета и систему ОМС, и региональные бюджеты – где-то 1,5–1,7 триллиона они тратят на здравоохранение. Рост очевидный", – пояснил он.

Путин также прокомментировал ситуацию с инфляцией в стране. По итогам года ожидается, что этот показатель составит 8%, сказал он. При этом президент считает, что необходимо вернуться к целевым показателям в 4%.



О коронавирусе

По словам Путина, к настоящему моменту в России был достигнут коллективный иммунитет на уровне 59,4%. Президент отметил, что этого недостаточно.





Владимир Путин президент РФ Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году или хотя бы в конце первого квартала – во втором квартале мы достигнем этого уровня.

По словам Путина, появление новых волн коронавируса связано с его способностью мутировать. При этом новые штаммы обычно возникают в странах с низким коллективным иммунитетом и проблемами в здравоохранении, указал президент.

"Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения вакцин по всему миру как можно быстрее и как можно в большем количестве, иначе нам не справиться глобально с этой проблемой ", – подчеркнул Путин.

Смертность от коронавируса в России связана с недостаточными показателями коллективного иммунитета, считает он. При этом наказывать за отказ от вакцинации не нужно, уверен глава государства.

"Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить", – пояснил он свою позицию.



Про СМИ и интернет

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Путину задали вопрос о деятельности СМИ-иностранных агентов. По словам президента, в России меры работы с такими медиа более лояльны, чем в других странах. Также Путин напомнил, что подобный закон впервые был принят в США.

"Неважно, что он принят в 30-ые годы, важно, что он действует сейчас... А в чем разница (с Россией. – Прим. ред.)? В том, что, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная деятельность – до пяти лет лишения свободы", – подчеркнул Путин.





Владимир Путин президент РФ Даже в случае если вы эту деятельность прекратили и свою организацию закрыли, это не освобождает вас от уголовной ответственности – пятерочка!

Спросили Путина и о защите детей от деструктивной информации в интернете. По его словам, интернет-компании интересует только извлечение прибыли. Поэтому Россия продолжит настаивать, чтобы мировые IТ-платформы подчинялись требованию отечественного законодательства.

"Во многих странах, вы знаете, идет замедление трафика, другие способы – вплоть до фактической блокировки... Нам бы очень не хотелось прибегать к таким крайним мерам", – указал Путин.





Владимир Путин президент РФ Но если нас будут вынуждать, мы вынуждены будем наращивать требования к тем, кто этим занимается и пренебрегает интересами российского общества.

Также президент рассказал о планах по развитию интернета в России.

"Мы стремимся к тому, чтобы внедрить широкополосный интернет по всей стране, есть соответствующие планы у нас на это, деньги выделяем. И сейчас в школах должны закончить эту работу, в сельскую местность должны выйти с этим, 24 миллиарда, по-моему, предусмотрено на эту работу", – подчеркнул он.



О международной политике

В ходе большой пресс-конференции Путин заявил, что РФ не планировала какие-либо действия относительно Крыма и до 2014 года сотрудничала со всеми правительствами Украины.





Владимир Путин президент РФ Никакие действия в отношении Крыма нам в голову даже не приходили. Но что произошло в 2014 году? Госпереворот. Кровавый. Людей убивали и сжигали.

"Как мы могли отказать Севастополю и Крыму – людям, которые там проживают, – взять их под свою защиту и под крыло? Невозможно! Просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе", – подчеркнул президент.

Высказался Путин и по ситуации в Донбассе. Он не исключил вероятность, что украинская сторона готовит новую военную операцию против региона.

"Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать – такие-то и такие-то новые санкции последуют", – сказал Путин.

Он также прокомментировал ситуацию с НАТО. Президент в очередной раз подчеркнул, что никакого расширения альянса на восток не должно быть. Зарубежные журналисты спросили его о гарантиях ненападения России на другие государства. Путин ответил, что это зависит от политики других стран в отношении РФ.





Владимир Путин президент РФ Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу.

Говоря о прошлых обещаниях НАТО, Путин заявил о невыполнении альянсом договоренностей. "Надули. Просто нагло обманули", – подчеркнул президент.

По мнению Путина, гарантии следует требовать не от Москвы, а от западных стран.



О здравоохранении

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

В начале пандемии плановая помощь пострадала, однако это естественно, указал Путин. По словам президента, нужно было перепрофилировать ряд лечебных заведений, чтобы освободить койки под пациентов с COVID-19.

"Проблем возникло много, на первом этапе был дефицит – дефицит и масок, и перчаток, и костюмов необходимых. Это тоже накладывало определенные проблемы на системы здравоохранения. Надеюсь, что все эти вопросы преодолены", – сказал он.





Владимир Путин президент РФ В целом удалось собрать в кулак все силы и эффективно противостоять всем угрозам. Одно из направлений работы – восстановление после ковида – работает не так эффективно, как бы хотелось. Диспансеризацию прошли около миллиона человек, нет системной работы.

В связи с этим Путин рассчитывает, что система диспансеризации после коронавируса будет расширяться. Он также добавил, что она должна работать устойчиво вне ковидных ограничений и сложностей.

"Постковидное восстановление, постковидная диспансеризация достаточно эффективно сказываются на здоровье людей. Очень хорошая система создана и отработана. Я надеюсь, что она будет расширяться", – подчеркнул он.

Вместе с тем президент сообщил, что в РФ могут расширить программу помощи людям со спинальной мышечной атрофией.

У Путина спросили, каким образом будет происходить поддержка россиян с таким заболеванием, а также куда следует обращаться их родителям. Президент напомнил о существовании фонда "Круг добра".



О социальной сфере

Еще один вопрос коснулся индексации пенсий. Журналист обратила внимание, что заложенная на следующий год индексация ниже уровня инфляции. По словам Путина, эта разница будет компенсирована.





Владимир Путин президент РФ Правительство РФ должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись общения прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем.

Президент добавил, что соответствующие решения в следующем году примут и по силовому блоку, чтобы и в этой сфере выровнять доходы россиян, которые работают в силовых и правоохранительных органах. Также он указал, что это должно коснуться пенсий военнослужащих.

Кроме того, в РФ продолжат программу расселения аварийного жилья, сообщил президент.





Владимир Путин президент РФ Самая главная часть – будет ли продолжение этих программ. Будут ли выделяться деньги? Будут. Программа готовится.

Высказался президент и о взлете цен на квартиры на фоне появления льготной ипотеки. Путин признал наличие проблемы, однако отметил и позитивный эффект этой меры.

"Все-таки это привело и к тому, что 90 миллионов квадратных метров мы построили. Позитивный эффект очевиден. И количество семей, которые улучшают свои жилищные условия, оно кратно увеличивается", – указал он.



Об экологии

Один из прозвучавших на пресс-конференции вопросов коснулся реализации мусорной реформы. По словам Путина, процесс двигается несмотря на некоторые сложности. Практически во всех регионах созданы операторы, которые будут нести ответственность по ее реализации, рассказал он.

Президент также отметил, что сегодня в РФ объем отходов, отправляющихся на переработку, достиг 40%. По словам Путина, это выше плановых показателей.





Владимир Путин президент РФ Где-то уже с опережением плана мы идем, примерно на 40%, достигли где-то 40% (такая доля отходов отправляется на сортировку в среднем по России. – Прим. ред.). То же самое касается объектов, где перерабатываются отходы, это же касается и полигонов.

Президент добавил: людям нужно объяснять, что строительство перерабатывающих отходы предприятий безопасно с точки зрения экологии, а также имеет экономическую выгоду.



О проблемах в системе ФСИН

Путина попросили прокомментировать сообщения о пытках в системе ФСИН. Президент указал, что важно опираться на данные, предоставленные следствием. В частности, он сообщил, что в РФ было возбуждено 17 уголовных дел, а также более 10 подозреваемых сотрудников уволили.





Владимир Путин президент РФ К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на другие страны, увидите: там проблем не меньше. Наверное, есть учреждения, где все выглядит благостно, но в той же Франции, в США найдете много мест, каких нет даже в странах третьего мира.

Он также добавил, что будет добиваться улучшения ситуации. По мнению президента, следует использовать возможности правозащитников при расследовании пыток в колониях.



Чем еще запомнилась пресс-конференция

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Путину рассказали о юристе из Санкт-Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза за то, что тот 23 года не выполняет его желания. Президент заявил, что готов защищать символ Нового года.





Владимир Путин президент РФ Поскольку я тоже юрист, могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и подумает, что мешает Деду Морозу одаривать.

Кроме того, глава государства рассказал об отношении к хайпу. По мнению Путина, "главное, чтобы он не был злым". Также глава государства поделился подробностями о своем отдыхе вне работы и рассказал, почему не берет в тайгу Михаила Мишустина.





Владимир Путин президент РФ Если мы и Мишустина возьмем с собой, то будет как в старом еврейском анекдоте: а кто в лавке-то останется?

Вместе с тем Путин объяснил, почему часто выбирает Сибирь в качестве места для отдыха. По словам президента, он ездит туда с начала 2000-х годов и это часть его жизни.

Также у Путина поинтересовались, что в наступающем году может россиянам принести счастье и оптимизм. "Реализация наших планов. Ну а как же? В этом же весь смысл нашей работы. Чтобы жизнь стала лучше у людей", – ответил он.

В общей сложности Путин общался с журналистами три часа 56 минут. За это время он ответил на 55 вопросов. Годом ранее мероприятие продлилось четыре часа 29 минут. Тогда глава государства успел ответить на 60 вопросов.

