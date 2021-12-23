Власти РФ могут расширить программу помощи людям со СМА

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В России могут расширить программу помощи людям со спинальной мышечной атрофией. Об этом стало известно в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина.

У президента спросили, как будет происходить господдержка таких людей и куда необходимо обращаться родителям. Глава государства напомнил о фонде "Круг добра", финансируемом из средств от повышения НДФЛ для людей со сверхдоходами.

"Если раньше такую поддержку получали всего 74 человека в стране, то теперь уже свыше ста и уже, по-моему, к тысяче подбирается. На порядок больше. В целом работа настроена", – подчеркнул Путин.

Он уточнил, что сейчас помощь оказывают детям до 18 лет, но власти думают над расширением программы помощи и совершеннолетним с СМА.

Ранее Путин назвал причины демографического кризиса в России. По его словам, два демографических провала произошли в годы Великой Отечественной войны и после распада СССР.

