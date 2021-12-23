Путин прокомментировал иск к Деду Морозу на 10 миллионов рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин во время пресс-конференции прокомментировал иск к Деду Морозу на 10 миллионов рублей за невыполнение желаний.

Вопрос главе государства задали из Вологодской области. Ему рассказали, что житель Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза, который уже 23 года не выполняет его желаний.

"Поскольку я тоже юрист, могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и подумает, что мешает Деду Морозу одаривать", – ответил президент.

Ранее во время пресс-конференции Путин ответил на вопрос, деградирует ли молодежь. По мнению главы государства, дети всегда будут лучше и умнее родителей. Президент выразил мнение, что молодые люди сейчас даже думают креативнее.

