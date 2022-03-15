Санкции США направлены против простых граждан России – Лавров

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Санкции Соединенных Штатов являются нелегитимными и направлены против рядовых граждан России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амир-Абдоллахияном. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров отметил, что Россия и Иран имеют общий взгляд на односторонние санкции Запада и их последствия.

"У нас единые позиции в том, что касается продвижения западными партнерами во главе с США концепции так называемого порядка, основанного на правилах, которыми пытаются подменить международное право и которые являются воплощением несправедливости и двойных стандартов, равно как и уже упомянутые мной нелегитимные односторонние рестрикции, направленные прежде всего против рядовых граждан", – сказал глава МИД РФ.

12 марта заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что в ближайшее время будут опубликованы российские санкционные списки в ответ на действия США. Он также отметил, что контакты России и Соединенных Штатов не прекращаются, продолжается работа посольств.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики: от энергетики до банковского сектора.