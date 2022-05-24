Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение ограничат в районе Солдатской и Наличной улиц с 25 мая. Это связано с проведением строительных работ, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".
Ограничения затронут участок от дома 3 на Наличной улице. Там они будут действовать до 30 ноября с 01:30 до 05:30. Также движение будет ограничено в районе дома 14 по Солдатской улице.
С 3 июня по 15 декабря ограничения будут действовать на участке Солдатской и Авиамоторной улиц от дома 3 по Наличной улице и до Краковского тупика. Там для автомобилистов обустроят временные уширения дороги.
Также с 3 июня по 15 декабря полностью будет перекрыт Каменнослободский переулок в районе пересечения с Солдатской улицей.
Ранее сообщалось, что движение на участке улицы Маршала Прошлякова на северо-западе Москвы будет попеременно ограничено с 25 мая по 14 октября. Ограничения связаны с проведением работ по строительству инженерных сетей. Они затронут участок от дома 20, строения 12, до дома 28.
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