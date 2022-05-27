"Московский патруль": более 30 ДТП произошло с участием каршеринга в мае

В мае на дорогах Москвы произошли больше 30 аварий с участием арендованных автомобилей.

В связи с этим водителей каршеринговых авто инспекторы ГИБДД проверяют регулярно.

По словам представителей ведомства, рейды по автомобилям каршеринга проводятся в целях профилактики аварий. По статистике, водители именно этой категории чаще других нарушают ПДД.



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