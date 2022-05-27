Аэроэкспрессы в терминалы В и С Шереметьево запустят 31 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый железнодорожный терминал откроется в столичном аэропорту Шереметьево 31 мая. Аэроэкспрессы будут следовать до терминалов В и С. Об этом говорится в сообщении на сайте воздушной гавани.

"Запуск прямого железнодорожного сообщения в терминалы В и С Шереметьево из центра Москвы обеспечит возрастающие потребности авиапассажиров в высокий сезон в условиях наращивания внутрироссийских перевозок и будет способствовать повышению транспортной доступности крупнейшего авиахаба России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры и сотрудники аэропорта смогут напрямую ехать из центра Москвы до терминалов В и С на комфортабельных двухэтажных поездах.

Ранее стало известно, что билеты на поезд и автобус "Аэроэкспресс" теперь можно оплачивать с помощью сервиса Yandex Pay. Пассажиры будут получать баллы "Яндекс.Плюса", которые можно потратить в различных сервисах. Также появилась опция быстрой авторизации через "Яндекс ID".

