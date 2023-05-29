Собянин: технопарки стали флагманами инновационного развития в Москве

Михаил Мишустин и Сергей Собянин посетили одну из крупнейших площадок высокотехнологичной промышленности – технопарк "Калибр" на северо-востоке Москвы. О развитии этого технопарка рассказал мэр столицы. По его словам, технопарки стали флагманами инновационного развития в городе.

В "Калибре" работают 82 компании-резидента, среди которых есть компании, занимающиеся производством одежды и снаряжения для экстремальных видов спорта, электрического беспилотного транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.