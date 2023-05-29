"Почта России" подготовилась к дистанционной продаже вина

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В "Почте России" подготовили инфраструктуру к дистанционной продаже вина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что сотрудники почтового оператора подготовили оборудование для транспортировки и определили зоны, в которых будут хранить вино. Также "Почта России" общается с производителями вина и регуляторами, чтобы на момент старта эксперимента была учтена вся специфика, отмечают в пресс-службе.

Компания сообщила, что парламентская делегация комитета по экономической политике ГД побывала в центре логистики "Почты".

"Сегодня мы с коллегами убедились, что логистический почтовый центр "Почты России" во Внуково – это современный хаб с автоматизированной сортировкой посылок и почтовых отправлений, а также со складскими зонами для хранения и обработки заказов", – сказал член комитета Сергей Алтухов.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому в РФ с 1 ноября планируется провести эксперимент по онлайн-продаже российского вина через сайт "Почты России". Эксперимент будет проходить с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года.

Также "Почта России" предложила Минцифры РФ ввести денежный сбор в размере 0,5% с маркетплейсов в поддержку убыточной сети почтовых отделений. Сбор предлагают распространить на онлайн-магазины с годовым оборотом больше одного миллиарда рублей. Это, по мнению компании, поддержит почтовые отделения, которые используются для доставки товаров из таких магазинов.