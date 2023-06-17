В Минцифры РФ заявили об обсуждении запрета на параллельный импорт смартфонов Samsung и LG

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Минцифры и Минпромторг РФ обсуждают запрет параллельного импорта мобильных устройств компаний Samsung и LG, рассказал глава Мицифры Максут Шадаев.

"А также (обсуждается с Минпромторгом РФ. – Прим. ред.) запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG. Потому что есть китайские аналоги, которые никак не уступают", – заявил РИА Новости Шадаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом, как уточнил Шадаев, запрет параллельного импорта iPhone не обсуждается.

Кроме того, глава Минцифры заявил, что на повестке дня стоит запрет параллельного импорта тяжелого компьютерного оборудования. Речь идет об оборудовании из недружественных стран, в частности, НР, IBM, уточнил министр.

По его словам, обсуждение пока в начальной стадии.

Ранее Шадаев заявил, что в Минцифры не рассматривают вопрос вопрос блокировки WhatsApp в России. Министр объяснил, что для запуска процедуры блокировки предпосылок нет.

До этого Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер за отказ удалить информацию о лекарственном препарате "Лирика". WhatsApp обязали выплатить три миллиона рублей по административному протоколу.

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