В Минпромторге приступили к обсуждению ограничения параллельного импорта радиоэлектроники

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Минпромторг РФ рассматривает предложение ограничить перечень параллельного импорта радиоэлектроники, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Минпромторг РФ в связи с проведением оптимизации списка брендов, которые разрешено ввозить в страну по параллельному импорту, действительно рассматривает поступившее от отрасли предложение об ограничении перечня продукции в части радиоэлектроники", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас идет сбор предложений по конкретным брендам, подтвержденных соответствующими цифрами производства аналогичных отечественных товаров.

Главным приоритетом министерства является обеспеченность российских заказчиков всей необходимой номенклатурой, резюмировали в пресс-службе.

Ранее в СМИ сообщалось, что Минпромторг планирует ограничить параллельный импорт вычислительной техники в РФ. В список попали техника HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric.

По словам источника, в Минэкономразвития обсуждается более обширный перечень. Там предлагают убрать такие бренды, как IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro.

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