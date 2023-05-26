Контактные линзы Johnson&Johnson внесут в перечень параллельного импорта

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Минпромторг РФ внесет в перечень товаров для параллельного импорта контактные линзы зарубежных производителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Минпромторг России в течение двух недель внесет контактные линзы таких производителей, как Alcon Laboratories Inc., Bausch&Lomb, Johnson&Johnson в перечень параллельного импорта", – сказали в министерстве.

Там пояснили, что это станет превентивной мерой на случай прекращения поставок в РФ в условиях санкций. Продукцию перечисленных брендов исключат из перечня, если официальные поставки продолжатся.

На днях радио "Коммерсант FM" со ссылкой на участников рынка сообщило, что в РФ может возникнуть недостаток контактных линз, поскольку некоторые крупнейшие производители решили приостановить поставки на фоне санкций. В числе таких компаний оказалась и Johnson&Johnson.

