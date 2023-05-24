Минпромторг РФ рассмотрит включение линз в параллельный импорт при прекращении их поставок

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В Министерстве промышленности и торговли РФ пообещали рассмотреть вопрос о включении контактных линз в перечень параллельного импорта, если их поставки в Россию будут прекращены.

"В случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта", – передает ТАСС сообщение ведомства.

До этого радио "Коммерсантъ FM" со ссылкой на участников рынка сообщило, что в России может возникнуть дефицит контактных линз, поскольку некоторые крупнейшие производители решили приостановить поставки в РФ на фоне санкций.

Источники заявляют, что компания Johnson & Johnson уже начала рассылать соответствующие уведомления магазинам оптики. Владелец Harry Cooper Махмуд Тамимдаров отметил, что проблемы с поставками уже наблюдаются.

"С Johnson точно есть проблемы, и цены на них выросли", – рассказал он.

Тамимдаров уточнил, что магазин заранее оформил заказ на партию линз и уже успешно получил ее. Однако теперь, по его словам, возникают некоторые сложности с составлением заказа.

Кроме того, до этого в Сети распространилась информация о резком подорожании контактных линз от Johnson & Johnson. Сообщения подтвердила совладелец салона "Очки Бутик" Анастасия Дюженкова. При этом, по ее мнению, не стоит воспринимать это как проблему, поскольку есть другие бренды.

Ранее в Минпромторге заявили, что, несмотря на уход из России некоторых торговых наименований, дефицит лекарств в стране отсутствует. Там добавили, что ушедшие с фармацевтического рынка продукты полностью заместили, и на качестве препаратов это не отразилось.

