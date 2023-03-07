В Минсельхозе заявили о риске нехватки семян и спецтехники в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

В РФ существуют объективные риски нехватки семян, сельхозтехники и запчастей. Однако страна обеспечена базовыми зерновыми культурами на 70–90%, рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

По его словам, по ряду культур государству удалось сохранить ощутимую советскую базу, которая продолжает развиваться.

"С чем объективно есть сложности – это сахарная свекла и картофель. В сахарной свекле на отечественные семена приходится около 3% от общего высева, в картофеле – 9%", – приводит слова Патрушева газета "Коммерсант".

Министр добавил, что над решением данной проблемы ведомство работает вместе с представителями бизнеса. Он отметил, что нынешнюю модель развития отрасли, основанную на иностранной селекции, следует поменять.

Помимо этого, глава министерства рассказал о достаточно напряженной обстановке в вопросе импорта сельхозтехники, а также комплектующих и запчастей. Патрушев поделился, что почти все иностранные предприятия сократили участие на рынке РФ, а отечественных объемов на данный момент недостаточно.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России скопились рекордные для зимы запасы картофеля из-за проблем со сбытом продукции у отечественных производителей.

Вопрос по этой теме поднимался на совещании в Минсельхозе. Одним из предложенных вариантов решения данной проблемы стало введение временного ограничения импорта картофеля в государство.

Грозит ли России дефицит картофеля фри

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!