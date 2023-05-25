Johnson&Johnson подтвердила приостановку импорта контактных линз в РФ

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Американская компания Johnson&Johnson известила российских дистрибьюторов о приостановке поставок контактных линз в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании "Протек" Дмитрия Погребинского.

"Johnson&Johnson предупредила партнеров о приостановке импорта контактных линз", – сказал он.

При этом Погребинский подчеркнул, что риска дефицита импортных контактных линз в России нет, поскольку они в достаточном объеме представлены на рынке другими производителями.

Ранее радиостанция "Коммерсант FM" со ссылкой на участников рынка сообщила, что в РФ может возникнуть недостаток контактных линз, поскольку некоторые крупнейшие производители решили приостановить поставки на фоне санкций.

Между тем Минпромторг РФ заверил, что рассмотрит вопрос о включении контактных линз в перечень параллельного импорта в случае, если их поставки в Россию будут прекращены.