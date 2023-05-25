Росздравнадзор сообщил об отсутствии дефицита контактных линз в России

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Информация о дефиците контактных линз в России является недостоверной. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

"Признака дефицита медицинского изделия "Контактные линзы" в Российской Федерации не зафиксировано", – цитирует ведомство ТАСС.

Накануе стало известно, что американская компания Johnson&Johnson прекратит поставки контактных линз в Россию. Об этом, как говорилось в заявлении компании, уже известили российских дистрибьюторов.

В свою очередь, в Росздравнадзоре отметили, что ведомство получило уведомление от компании о выводе продукции с рынка в октябре 2022 года. Однако поставки товаров продолжались до конца первого квартала 2023 года.

На фоне произошедшего в Росздравнадзоре заверили, что уход компании с рынка никак не связан с удовлетворением спроса покупателей. По данным ведомства, в реестре РФ находится 134 наименования линз. Из них только 13 производятся компанией Johnson&Johnson.

