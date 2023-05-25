14:15Экономика
Другие страны, помимо США, не будут прекращать поставки контактных линз в РФ – Минпромторг
Фото: 123RF/svetamart
Другие страны, помимо Соединенных Штатов, не собираются прекращать поставки контактных линз в Россию, сообщило министерство промышленности и торговли РФ.
"По оперативной информации, ряд других стран не планирует прекращение поставок", – передает ТАСС сообщение ведомства.
В министерстве также подчеркнули, что у отечественных предприятий есть свободные мощности по выпуску линз, которые в случае необходимости не допустят дефицита.
Ранее радиостанция "Коммерсант FM" со ссылкой на участников рынка сообщила, что в РФ может возникнуть недостаток контактных линз, поскольку некоторые крупнейшие производители решили приостановить поставки на фоне санкций.
В свою очередь, Минпромторг РФ заверил, что рассмотрит вопрос о включении контактных линз в перечень параллельного импорта в случае, если их поставки в Россию будут прекращены.
Позднее компания Johnson&Johnson подтвердила приостановку импорта контактных линз в РФ
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