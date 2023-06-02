Минпромторг планирует ограничить параллельный импорт вычислительной техники в РФ – СМИ

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Минпромторг РФ вместе с отечественными производителями вычислительной техники обсуждают вероятность ограничения параллельного импорта в Россию продукции свыше 20 иностранных брендов. Об сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По информации СМИ, консорциум АНО "Вычислительная техника" предложил ведомству убрать из списка оборудование, подлежащее параллельному импорту, технику HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric.

По словам источника, в Минэкономразвития обсуждается более обширный перечень. Там предлагают убрать такие бренды, как IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак подтвердил изданию, что такая инициатива стоит на повестке. Само ведомство ждет более конкретно сформулированных предложений, заявил он.

В свою очередь, источник газеты на рынке отметил, что нормативный акт о внесении изменений уже подготовлен. При этом в Минцифры утверждают, что рассмотреть вопрос о блокировке параллельного импорта можно лишь в отношении той продукции, производство которой уже налажено в России.

Ранее стало известно, что Минпромторг РФ внесет в список продукций для параллельного импорта контактные линзы иностранных производителей. Речь шла о таких брендах, как Alcon Laboratories Inc., Bausch&Lomb, Johnson&Johnson.



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