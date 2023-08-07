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10:28

Общество

Россиянам дали шесть советов, как подготовить теплую обувь к осеннему сезону

Фото: 123RF/sotnichenko

Подготовить свою обувь к осеннему сезону можно, следуя шести пунктам, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-ортопеда Льва Дунаева.

Во-первых, перед тем как выбирать осеннюю обувь, нужно проверить состояние своих стоп, объяснил Дунаев. Следует проверить, нет ли на ногах мозолей, натоптышей, а также оценить состояние кожи стоп. В случае обнаружения проблем рекомендуется обратиться к врачам-специалистам.

Затем, по словам эксперта, необходимо укоротить длину ногтей на ногах. Это важно, поскольку осенью открытую обувь меняют на закрытую, и она не должна доставлять неудобств, объяснил врач.

В-третьих, Дунаев подчеркнул о необходимости выбора правильной обуви.

"Достаньте прошлогоднюю сезонную обувь и сравните стопу: сохранился ли в старой стельке достаточный запас по длине и ширине. Дело в том, что даже у взрослых людей в течение жизни стопа меняется <...>, поэтому перед активным сезоном лучше провести оценку состояния стопы и уже исходя из новых вводных подбирать оптимальную модель", – заявил эксперт.

Дунаев рассказал, что в обуви должен присутствовать запас по длине в 0,5–1 сантиметр, пара должна хорошо фиксироваться на стопе шнурками, ремешками или липучками. Эксперт посоветовал выбирать обувь с широкой передней частью, а также с каблуком, не превышающим 4 сантиметра.

Далее врач отметил пользу ортопедических стелек, которые, по его словам, сокращают ударную нагрузку и дарят легкость каждого шага.

Кроме того, Дунаев рекомендовал носить с обувью носки из натуральных материалов, например из хлопка или шерсти. Как объяснил врач, это обеспечит стопе хорошую вентиляцию и предотвратит появление пота и неприятного запаха.

Последним пунктом эксперт назвал необходимость сразу приобретать удобную обувь, которая не требует привыкания. Не стоит рассчитывать "разносить" обувь в надежде, что она сядет на ногу постепенно, подчеркнул врач.

"Лучше выбирать новинки во второй половине дня или после длительной прогулки: после значительной нагрузки стопа немного увеличивается в размере, что позволяет сделать самый лучший выбор", – подытожил Дунаев.

Прошлой осенью главными антитрендами сезона, по мнению стилиста Владислава Лисовца, стали зауженные джинсы и кроссовки. Лисовец посоветовал заменить привычные кроссовки на более элегантную обувь на каблуках. Эксперт прогнозировал, что тренд на спортивную обувь осенью постепенно закончится.

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