Россиянам рассказали о главных антитрендах этой осени

Фото: Mimmo Carriero/ТАСС/Zuma
Этой осенью главными антитрендами в одежде будут зауженные джинсы и кроссовки, считает стилист Владислав Лисовец. Кроме того, он порекомендовал отказаться от приталенных пиджаков и блузок.
"Мода начала 2000-х годов возвращается, но немного в другой форме", – утверждает стилист, передает "Вечерняя Москва".
Лисовец посоветовал заменить привычные кроссовки на более элегантную обувь на каблуках. По его словам, тренд на спортивную обувь этой осенью закончится.
Ранее стилисты выбрали самые модные головные уборы сезона. Этой осенью станут актуальными плюшевые панамы, меховые наушники и шапки-бини. В тренде, считают они, будут конфетно-розовые, изумрудные, лавандовые и синие цвета.
Также французский парикмахер перечислил визуально старящие женщин ошибки при уходе за волосами. По его мнению, ухудшить внешний вид могут сухие шампуни и стайлинговые средства. Более того, парикмахер посоветовал не использовать темную непрозрачную краску при закрашивании седины.
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