Телеведущий Александр Васильев назвал добавляющие лишний вес цвета

Фото: ТАСС/Natalia Chernokhatova

Историк моды и бывший ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев рассказал о цветах, которые придают лишний вес. Об этом сообщает "Газета.ру".

Эксперт отметил, что неправильный выбор цвета способен испортить и дорогой образ. Важнейшим навыком стильной женщины историк моды назвал умение сочетать оттенки в одежде.

"Нужные цвета скроют недостатки фигуры, сделают лицо выразительным и выглядеть вы будете на 5–7 лет моложе. Например, красный цвет привлекает внимание окружающих и добавляет несколько килограмм вашей фигуре", – отметил он.

По словам Васильева, в одежде следует комбинировать красный с другими цветами, однако его нельзя сочетать с коричневым, оранжевым и оливковым оттенками. Бывший ведущий "Модного приговора" призвал обратить внимание на черный или белый цвета.

"Зеленый, желтый и фиолетовый цвета тоже прекрасно выглядят с красным", – добавил эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что Первый канал не планирует предлагать историку моды и телеведущему Александру Васильеву новый контракт. Между тем сам Васильев в беседе с агентством рассказал, что надеется на возобновление сотрудничества с телеканалом. Он отметил, что готов вернуться в программу "Модный приговор", если с ним будет заключен контракт на новых финансовых условиях.

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