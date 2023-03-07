Телеведущий Александр Васильев не вернется на Первый канал – СМИ

Фото: ТАСС/Саша Савельева

Первый канал не планирует предлагать историку моды и телеведущему Александру Васильеву новый контракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Между тем сам Васильев в беседе с агентством рассказал, что надеется на возобновление сотрудничества с телеканалом. Он отметил, что готов вернуться в программу "Модный приговор", если с ним будет заключен контракт на новых финансовых условиях.

"Я готов оставаться ведущим программы, как только мы обо всем договоримся", – сказал он, отметив, что будет рад возвращению программы в эфир.

Ранее в Сети стали обсуждать возможное возвращение в эфир Первого канала программы "Вечерний Ургант". Поводом для этого стали фотографии певца Филиппа Киркорова и блогерши Вали Карнавал на фоне декораций шоу. Комментируя слухи, телеведущий Иван Ургант заявил, что не знает, откуда могли появиться подобные снимки.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!