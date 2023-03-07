16:24Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Васильев не вернется на Первый канал – СМИ
Фото: ТАСС/Саша Савельева
Первый канал не планирует предлагать историку моды и телеведущему Александру Васильеву новый контракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.
Между тем сам Васильев в беседе с агентством рассказал, что надеется на возобновление сотрудничества с телеканалом. Он отметил, что готов вернуться в программу "Модный приговор", если с ним будет заключен контракт на новых финансовых условиях.
"Я готов оставаться ведущим программы, как только мы обо всем договоримся", – сказал он, отметив, что будет рад возвращению программы в эфир.
Ранее в Сети стали обсуждать возможное возвращение в эфир Первого канала программы "Вечерний Ургант". Поводом для этого стали фотографии певца Филиппа Киркорова и блогерши Вали Карнавал на фоне декораций шоу. Комментируя слухи, телеведущий Иван Ургант заявил, что не знает, откуда могли появиться подобные снимки.
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