Стали известны ведущие предстоящего конкурса "Евровидение–2023"

Фото: ТАСС/AP/Vianney Le Caer

Британская актриса Ханна Уэддингхэм, известная по сериалу "Тед Лассо", и еще три человека, в том числе с Украины, станут ведущими песенного конкурса "Евровидение", который пройдет в Ливерпуле в мае этого года. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что Уэддингхэм проведет первый и второй полуфиналы, которые запланированы на 9 и 11 мая. Вместе с ней вести конкурс будут британская певица Алиша Диксон, а также солистка украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина.

Кроме того, в финале конкурса, который состоится 13 мая, к трио присоединится известный ирландский телеведущий и комик Грэм Нортон.

Согласно правилам, в этом году принимать конкурс должна была Украина, поскольку на прошлом конкурсе победила украинская группа Kalush Orchestra. Тем не менее организаторы конкурса усомнились, что в текущих условиях Киев сможет обеспечить безопасность участников.

В июле прошлого года стало известно, что конкурс пройдет в Великобритании, которая на прошлом конкурсе заняла второе место.



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