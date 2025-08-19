Мастер Бохо: основой ухода за пушистыми волосами является правильное мытье

Фото: 123RF/rh2010

Пушистость волос проявляется в жару и холод, при высокой влажности и после окрашивания. Основа ухода за ними состоит в правильном мытье, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на мастера по прическам Ксению Бохо.

"Проблемы часто начинаются уже в душе: слишком горячая вода, агрессивный шампунь и трение полотенцем пересушивают волосы и открывают кутикулу", – рассказала она.

По словам эксперта, для правильного ухода необходимо выбирать бессульфатные шампуни и увлажняющие бальзамы. Мыть волосы следует только теплой водой, после чего их надо промакивать полотенцем.

Также не стоит забывать и об увлажнении и питании, поскольку эффект "одуванчика" появляется из-за того, что сухие волосы впитывают влагу из воздуха. Для пушистых волос подойдут несмываемые кондиционеры, кремы и средства с маслами арганы, кокоса, макадамии или с гиалуроновой кислотой.

Часто пушистость усиливает горячая и хаотичная сушка, подчеркнула Бохо. Для безопасного использования фена она рекомендовала всегда ставить насадку-концентратор, сушить волосы сверху вниз, завершать процедуру холодным воздухом и пользоваться термозащитой.

Кроме того, мастер обратила внимание на то, как на волосы может влиять наволочка. Бохо пояснила, что хлопок взбивает волосы и делает их ломкими. Она посоветовала заменить наволочку на шелковую или сатиновую.

"Даже при хорошем уходе дома полезно раз во время посещать салон. Ламинирование, ботокс, кератин или SPA-уход заметно приглаживают волосы и восстанавливают структуру", – добавила собеседница издания.

Ранее топ-колорист Ирина Третьякова рассказала, что однотонное окрашивание или техника балаяж наиболее выигрышно смотрятся на кудрявых волосах. Что касается, например, мелирования, то желательно выделять крупные пряди, потому что мелкие теряются в кудрях. В результате кажется, будто окрашивание однотонное.