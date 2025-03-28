Колорист Третьякова: теплые оттенки и клубничный блонд идеально подходят кудрявым волосам

28 марта, 15:29Общество
Фото: 123RF/nightunter
Однотонное окрашивание или техника балаяж наиболее выигрышно смотрятся на кудрявых волосах. Об этом Москве 24 рассказала топ-колорист Ирина Третьякова.
По ее словам, если волосы кудрявые или волнистые, лучше всего окрашивать их в один тон.
"В этом случае хорошо подходят именно теплые оттенки: карамельный, медный, медно-золотистый, ярко-рыжий, а также персиковый или клубничный блонд. Кудри в таких тонах смотрятся очень красиво", – отметила эксперт.
Что касается, например, мелирования, то желательно выделять крупные пряди, потому что мелкие теряются в кудрях. В результате кажется, будто окрашивание однотонное.
"В свою очередь, шатуш или аиртач советую делать с пропусками, чтобы натурального цвета было чуть больше, чем светлого. Тогда при формировании кудрей техника будет выглядеть эффектно", – отметила Третьякова.
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