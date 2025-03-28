Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта, 15:29

Общество
Главная / Новости /

Колорист Третьякова: теплые оттенки и клубничный блонд идеально подходят кудрявым волосам

Колорист рассказала, какое окрашивание наиболее удачно смотрится на кудрявых волосах

Фото: 123RF/nightunter

Однотонное окрашивание или техника балаяж наиболее выигрышно смотрятся на кудрявых волосах. Об этом Москве 24 рассказала топ-колорист Ирина Третьякова.

По ее словам, если волосы кудрявые или волнистые, лучше всего окрашивать их в один тон.

"В этом случае хорошо подходят именно теплые оттенки: карамельный, медный, медно-золотистый, ярко-рыжий, а также персиковый или клубничный блонд. Кудри в таких тонах смотрятся очень красиво", – отметила эксперт.

Если говорить об определенных техниках, то лучшим вариантом будет балаяж: он отлично смотрится именно на таких волосах.
Ирина Третьякова
топ-колорист

Что касается, например, мелирования, то желательно выделять крупные пряди, потому что мелкие теряются в кудрях. В результате кажется, будто окрашивание однотонное.

"В свою очередь, шатуш или аиртач советую делать с пропусками, чтобы натурального цвета было чуть больше, чем светлого. Тогда при формировании кудрей техника будет выглядеть эффектно", – отметила Третьякова.

Ранее парикмахер-стилист Александра Эдельберг назвала самым главным трендом в стрижках 2025 года наличие челки. При этом удлиненные "шторки", по ее мнению, уходят на второй план. На пике популярности короткие варианты.

Читайте также


Трошина Любовь

общество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика